ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Cartier, Van Cleef и Hermes: на Львовщине таможенника разоблачили на "откатах" за люксовую ювелирку

Украина, Вторник 14 октября 2025 11:41
UA EN RU
Cartier, Van Cleef и Hermes: на Львовщине таможенника разоблачили на "откатах" за люксовую ювелирку Иллюстративное фото: на Львовщине таможенника разоблачили на "откатах" за люксовую ювелирку (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Львовской таможне разоблачили государственного инспектора, который требовал взятку за беспрепятственный ввоз украшений известных мировых марок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

По данным следствия, чиновник отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия получил от жителя Львовщины 15 тысяч долларов США.

За эту сумму таможенник гарантировал возможность ввоза из Польши ювелирных изделий брендов Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты таможенных платежей. Кроме того, он консультировал, как скрыть драгоценности от контроля при пересечении границы.

По предварительным данным, "тариф" инспектора составлял 4% от стоимости товара. Правоохранители задержали мужчину во время получения последней части неправомерной выгоды - 10 тысяч долларов США.

Фото: на Львовщине таможенника разоблачили на "откатах" за люксовую ювелирку (t.me/lvivoblprok)

Ранее мы писали о том, что САП и НАБУ разоблачили 6 участников преступной организации, которая действовала на Черновицкой таможне. Убытки от ее деятельности достигают 290 млн гривен. В течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная служба Ювелир украшение Взятка
Новости
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит