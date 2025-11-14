РФ повредила посольство Азербайджана в Киеве: как выглядит сквер Алиева (фото, видео)

В ночь на пятницу, 14 ноября, российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Во время обстрела обломками было повреждено посольство Азербайджана.
РБК-Украина рассказывает, что известно о повреждении дипломатического ведомства.
По предварительным данным, в результате ночного массированного обстрела Киева, дипломатическое учреждение задели обломки ракеты типа "Искандер".
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российский удар был намеренно направлен на нанесение максимального вреда гражданским объектам и людям.
"Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана", - отметил глава государства.
Как сообщает РБК-Украина, на этот раз во время обстрела пострадал сквер имени Гейдара Алиева, расположенный рядом с посольством. Также вокруг повреждены многоэтажные дома и частная клиника.
На опубликованных кадрах видно, что обломки повредили одну из частей сквера, на которой находится водопад. Кроме этого в окнах домов вокруг выбиты стекла.
Сквер был открыт 25 апреля 2013 года в честь 90-летия со дня рождения лидера Азербайджана. Парк известен своим необычным архитектурным стилем, каскадным водопадом и мозаикой - точной копией ковра Шейх Сафи в натуральную величину. Сквер построен в несколько ярусов и считается одним из самых оригинальных в столице.
Подробно о том, что известно о последствиях сегодняшнего обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что это уже не впервые во время российского обстрела посольство Азербайджана получило повреждения. По данным пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, ракета упала в 100 метрах от дипмиссии, вызвав пожар и сильную детонацию.
В здании были разбиты окна, на крыше консульского отдела появились трещины, но персонал не пострадал. Посольство продолжало работу.
Ночью 8 августа российские войска атаковали ударными дронами нефтебазу SOCAR в Одесской области. В результате удара вспыхнул пожар, был поврежден дизельный трубопровод и сообщено о пострадавших.
Ранее оккупанты ударили по газотранспортному объекту в Орловке у границы с Румынией, через который в Украину поступал газ из США и Азербайджана, а также транспортировался азербайджанский газ в Европу.
После этих атак Баку резко отреагировал и пригрозил отменить запрет на поставки оружия Украине, если Россия продолжит уничтожать украинскую газовую инфраструктуру или объекты азербайджанских компаний.
Кроме того, состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого стороны осудили целенаправленный удар РФ по нефтебазе SOCAR.
Кроме этого между Россией и Азербайджаном вспыхнул новый конфликт, спровоцированный массовыми задержаниями членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
В Азербайджане ответили на такие действия Москвы арестами агентов ФСБ и зачисткой пророссийских СМИ. Также Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия.
Стоит напомнить, что этому передавала трагедия с самолетом Азербайджанских авиалиний, который был сбит российской ПВО.