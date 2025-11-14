РФ повредила посольство Азербайджана в Киеве: как выглядит сквер Алиева (фото, видео)

Что известно о повреждениях

По предварительным данным, в результате ночного массированного обстрела Киева, дипломатическое учреждение задели обломки ракеты типа "Искандер".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российский удар был намеренно направлен на нанесение максимального вреда гражданским объектам и людям.

"Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана", - отметил глава государства.

Как выглядит территория вокруг

Как сообщает РБК-Украина, на этот раз во время обстрела пострадал сквер имени Гейдара Алиева, расположенный рядом с посольством. Также вокруг повреждены многоэтажные дома и частная клиника.

На опубликованных кадрах видно, что обломки повредили одну из частей сквера, на которой находится водопад. Кроме этого в окнах домов вокруг выбиты стекла.

Сквер был открыт 25 апреля 2013 года в честь 90-летия со дня рождения лидера Азербайджана. Парк известен своим необычным архитектурным стилем, каскадным водопадом и мозаикой - точной копией ковра Шейх Сафи в натуральную величину. Сквер построен в несколько ярусов и считается одним из самых оригинальных в столице.