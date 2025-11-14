"Циркон", "Калибры" и "Кинжалы": чем РФ атаковала Украину и как сработала ПВО

Российские войска в ночь на 14 ноября нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

При этом зафиксировано попадание ракет и 23 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых на 44 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 419 воздушных целей:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Основное направление удара - город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов", - отметили в Воздушных силах.

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.