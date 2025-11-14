"Циркон", "Калибры" и "Кинжалы": чем РФ атаковала Украину и как сработала ПВО
Российские войска в ночь на 14 ноября нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что враг ночью применил:
- 430 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ и Гвардейское ТОТ АР Крым;
- 3 аэробаллистические ракет Х-47М2 "Кинжал" из Рязанской области РФ;
- 1 противокорабельную ракету "Циркон";
- 6 крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр";
- 9 баллистических ракет "Искандер-М"/КN-23.
Основное направление удара - город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесская, Полтавская и Черкасская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 419 воздушных целей:
- 405 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/КN-23;
- 6 крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр".
При этом зафиксировано попадание ракет и 23 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых на 44 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.
По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.
Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.