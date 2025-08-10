Азербайджан может снять эмбарго на оружие для Украины из-за атак россиян, - СМИ

Азербайджан может рассмотреть снятие эмбарго на поставки Киеву вооружения, если российский режим продолжит удары по украинской газовой инфраструктуре, или по объектам азербайджанских компаний в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанское издание Caliber.Az .

Издание, которое считается близким к высшим кругам власти Азербайджана, напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре 10 августа обсудили удары россиян по украинской инфраструктуре.

В том числе стороны обсудили российскую атаку по нефтебазе компании SOCAR. Издание подчеркивает, что оба лидера были очень разъярены атаками РФ.

"По данным, полученным из достоверных источников, если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале", - сказано в материале.

Отмечается также, что россияне в последнее время целенаправленно наносят удары по азербайджанским энергетическим объектам, которые расположены на территории Украины. Баку примет болезненные меры в ответ, если атаки на объекты не прекратятся.