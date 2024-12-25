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В результате падения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, - вице-премьер

Актау, Среда 25 декабря 2024 18:11
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В результате падения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, - вице-премьер Фото: в Казахстане упал пассажирский самолет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Казахстане в результате падения пассажирского самолета сегодня, 25 декабря, погибли 38 человек. Также десятки пострадавших находятся в больницах.

Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.

"Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие", - отметил Бозумбаев.

Он добавил, что 29 человек, в том числе двое детей, которые пострадали из-за авиакатастрофы, находятся в больницах. 11 человек - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

Вице-премьер рассказал, что для идентификации тел погибших будут назначены экспертизы.

Также, по словам Бозумбаева, среди выживших нет граждан Казахстана.

"Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди остальных 29 выживших ни одного казахстанца нет", - отметил он.

Чиновник уточнил, что расследование инцидента проводится под контролем Генпрокуратуры Казахстана, Министерства внутренних дел и авиационных властей.

Крушение самолета

Напомним, в Казахстане недалеко от города Актау сегодня, 25 декабря, разбился пассажирский самолет, который летел из Баку в Грозный.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Как пишут в сети, пассажирский самолет мог попасть под обстрел в воздушном пространстве России. На его обшивке видны следы, которые могли возникнуть в результате работы ПВО.

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