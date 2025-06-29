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В Азербайджане отменили все российские культурные мероприятия

Воскресенье 29 июня 2025 15:47
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В Азербайджане отменили все российские культурные мероприятия Фото: Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Азербайджан отменил все культурные мероприятия России на своей территории. Причина - массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры Азейрбайджана.

Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые в стране планировали провести российские государственные или частные организации.

Запрет касается концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий.

Что произошло

Причиной такого шага стали массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых, по данным азербайджанских СМИ, силовики применяли насилие по этническому признаку.

Как пояснили в Минкульте, решение принято "в связи с демонстративными, целенаправленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными правоохранительными органами России против азербайджанцев в Екатеринбурге".

В ведомстве подчеркнули, что такие инциденты "в последнее время приобрели системный характер".

В частности, во время рейдов в минувшую пятницу были задержаны по меньшей мере 50 граждан Азербайджана.

На фоне всеобщего возмущения культурные мероприятия, связанные с Россией, решили отменить.

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Это стало фактически концом вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Однако мирное соглашение между странами до сих пор не было заключено.

К конфликту была причастна также и Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

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