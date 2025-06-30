В Азербайджане задержали двух сотрудников ФСБ пропагандистского агентства РФ "Sputnik"

Министерство внутренних дел Азербайджана провело масштабную спецоперацию в офисе агентства "Sputnik" - бакинского отделения РФ международного информационного агентства "Россия сегодня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Qafqazinfo .

Детали

В ходе операции были задержаны несколько человек, среди которых двое сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые работали в этом ведомстве.

По информации издания, операция началась утром и продолжается под строгим контролем Министерства внутренних дел.

Основная цель - расследование деятельности агентства, которое с февраля 2025 года официально должно было прекратить работу в связи с решением властей Азербайджана.

В феврале этого года правительство Азербайджана приняло решение приостановить деятельность "Sputnik " как филиала российского агентства "Россия сегодня".

Это решение было мотивировано необходимостью обеспечить паритет в работе между азербайджанскими государственными медиа за рубежом и иностранными журналистами, работающими в стране.

В частности, количество журналистов "Sputnik" в Баку должно было соответствовать численности сотрудников азербайджанского агентства AZERTAC в России.

Однако редакция и коллектив "Sputnik Азербайджан" не выполнили эти требования и продолжали работать, что стало основанием для проведения правоохранительной операции.

В настоящее время ведется следствие, МВД Азербайджана проверяет обстоятельства деятельности агентства и сотрудничество задержанных с иностранными спецслужбами.