В Азербайджане задержали двух сотрудников ФСБ пропагандистского агентства РФ "Sputnik"
Министерство внутренних дел Азербайджана провело масштабную спецоперацию в офисе агентства "Sputnik" - бакинского отделения РФ международного информационного агентства "Россия сегодня".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Qafqazinfo.
Детали
В ходе операции были задержаны несколько человек, среди которых двое сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые работали в этом ведомстве.
По информации издания, операция началась утром и продолжается под строгим контролем Министерства внутренних дел.
Основная цель - расследование деятельности агентства, которое с февраля 2025 года официально должно было прекратить работу в связи с решением властей Азербайджана.
В феврале этого года правительство Азербайджана приняло решение приостановить деятельность "Sputnik " как филиала российского агентства "Россия сегодня".
Это решение было мотивировано необходимостью обеспечить паритет в работе между азербайджанскими государственными медиа за рубежом и иностранными журналистами, работающими в стране.
В частности, количество журналистов "Sputnik" в Баку должно было соответствовать численности сотрудников азербайджанского агентства AZERTAC в России.
Однако редакция и коллектив "Sputnik Азербайджан" не выполнили эти требования и продолжали работать, что стало основанием для проведения правоохранительной операции.
В настоящее время ведется следствие, МВД Азербайджана проверяет обстоятельства деятельности агентства и сотрудничество задержанных с иностранными спецслужбами.
Операция в Баку
Напомним, что в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан".
Это произошло после рейдов российских силовиков в Екатеринбурге, где погибли несколько азербайджанцев и еще десятки человек задержали.
Известно, что "Sputnik-Азербайджан" является частью государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня", который подчиняется Кремлю.
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