ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Алиев впервые прокомментировал целенаправленные удары россиян по SOCAR в Украине

Украина, Воскресенье 10 августа 2025 16:35
UA EN RU
Алиев впервые прокомментировал целенаправленные удары россиян по SOCAR в Украине Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны осудили преднамеренный удар России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского и сайт офиса Алиева.

Зеленский заявил, что поздравил Алиева с тем, что Азербайджан и Армения достигли договоренности о мире. Также украинский лидер сообщил, что рассказал Алиеву о контактах с партнерами Украины относительно мирных переговоров с Россией.

"Обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир. Благодарен за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию", - сказано в сообщении.

Также Зеленский и Алиев обсудили энергетическое сотрудничество двух стран и попытки россиян помешать этому. В этом контексте Зеленский обратил внимание Алиева на российские атаки на энергетические объекты, которые задействованы в транспортировке азербайджанской нефти и газа.

"Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей", - отметил он.

В офисе Алиева, информируя о разговоре двух президентов, отдельно акцентировали на том, что Азербайджан осуждает российский удар по нефтебазе компании SOCAR и атаку РФ на газотранспортную станцию у границ Румынии.

"Стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину", - сказано в сообщении.

Россия атакует объекты Азербайджана в Украине

Напомним, что 8 августа российская армия ночью атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива.

Отметим, что это не первый теракт РФ, косвенно направленный против Азербайджана. В частности недавно российская армия десятками дронов атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы Украины с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.

Азербайджанский газ НАК "Нафтогаз Украины" получает с середины июля. Его переправляют по Трансбалканскому коридору. Поставки газа из нового источника потенциально могут усилить энергобезопасность страны в перспективе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Азербайджан
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН