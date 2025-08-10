Алиев впервые прокомментировал целенаправленные удары россиян по SOCAR в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского и сайт офиса Алиева.

Зеленский заявил, что поздравил Алиева с тем, что Азербайджан и Армения достигли договоренности о мире. Также украинский лидер сообщил, что рассказал Алиеву о контактах с партнерами Украины относительно мирных переговоров с Россией.

"Обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир. Благодарен за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию", - сказано в сообщении.

Также Зеленский и Алиев обсудили энергетическое сотрудничество двух стран и попытки россиян помешать этому. В этом контексте Зеленский обратил внимание Алиева на российские атаки на энергетические объекты, которые задействованы в транспортировке азербайджанской нефти и газа.

"Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей", - отметил он.

В офисе Алиева, информируя о разговоре двух президентов, отдельно акцентировали на том, что Азербайджан осуждает российский удар по нефтебазе компании SOCAR и атаку РФ на газотранспортную станцию у границ Румынии.

"Стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину", - сказано в сообщении.