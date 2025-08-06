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РФ атаковала станцию, через которую в Украину шел газ из США и Азербайджана

Одесская область, Среда 06 августа 2025 13:18
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РФ атаковала станцию, через которую в Украину шел газ из США и Азербайджана Фото: РФ дронами атаковала газовую станцию возле границы с Румынией (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

РФ десятками дронов атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Как отмечается, в ночь на 6 августа Россия осуществила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи румынской границы.

Данная компрессорная станция была частью маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Сегодня оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников врага.

"Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев", - говорится в заявлении.

Министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнул, что эта атака является сигналом для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа.

"Если россиянам будет разрешено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор", - подчеркнул министр.

Удар по Одесской области

Как сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер, этой ночью россияне нанесли удар дронами по газовой инфраструктуре в Измаильском районе.

Известно, что огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Пожар на объекте в Одесской области ночью заметили даже жители Румынии.

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