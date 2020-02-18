У РФ відреагували на ідею Зеленського, а українців готуються евакуювати з Китаю: новини за 17 лютого

Колаж РБК-Україна

У РФ прокоментували ідею Зеленського про патрулюванні кордону на Донбасі, Україна планує евакуювати з Китаю кілька десятків людей, "Нафтогаз" уточнив суму збитків від окупації Криму. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 17 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

У Путіна відреагували на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі

У Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського щодо патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливе без урахування думки "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що "Київ як і раніше не проявляє готовність починати діалог з "ДНР" та "ЛНР".

Українські прокурори, які розслідували справу MH17, відсторонені від роботи, - NRC

Всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Про це повідомила нідерландська газета NRC Next. Видання пише, що прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада, які входили в Спільну слідчу групу (ССГ) з боку України, втратили роботу.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінгу заявив, що відсторонення українських прокурорів, було пов'язане з ротацією у рамках реформи Генеральної прокуратури і не повинно вплинути на подальше розслідування справи.

У МОЗ повідомили скільки людей евакуюють з Уханя

Україна планує евакуювати з китайського Уханя 74 людини, серед яких 25 іноземців. Про це на брифінгу заявив заступник глави Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

При евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

"Нафтогаз" уточнив суму збитків від окупації Криму

НАК "Нафтогаз України" і шість компаній групи "Нафтогаз" подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного виробництва при Постійній палаті третейського суду в Гаазі. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як відзначили в прес-службі, "Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд доларів.

У Харківській області діти провалилися під лід, двоє загинуло

У місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що внаслідок події двоє дітей загинуло. Ще одну дитину врятували місцеві мешканці. Малечу з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Суд арештував кримінального авторитета часів Януковича

Заводський районний суд Запоріжжя арештував на 60 діб Євгена Анісімова - ймовірного лідера злочинної організації, яка займалася вимаганням грошей у підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 16 лютого у Києві правоохоронці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Анісімов перебував у розшуку майже шість років. Останньою схованкою злочинця був орендований будинок в Конча-Заспі.

Поліцейського, який влаштував смертельне ДТП у Броварах, звільнили зі служби

Одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Київській області, який влаштував смертельне дорожньо-транспортна пригода в Броварах, звільнили зі служби. Відповідний наказ про звільнення 17 лютого підписав начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

Нагадаємо, 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

Народних депутатів відчитали за поведінку в Раді

Народні депутати Верховної ради України отримали догану за свою поведінку в будівлі парламенту, а також у сесійній залі. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернув увагу, що нардепи під час роботи постійно відволікаються на сторонні заняття і це викликає обурення у виборців.

Під час погоджувальної ради Разумков звернувся до депутатів і сказав, що їх поведінка в сесійній залі незрозуміла для людей.