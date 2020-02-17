У Путіна відреагували на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна заявили, що необхідно думка "ДНР" і "ЛНР"

У Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського щодо патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливе без урахування думки "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що "Київ як і раніше не проявляє готовність починати діалог з "ДНР" та "ЛНР".

"Це нова ініціатива. Для того щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік, розуміти їхню позицію, тобто потрібно (з ними) розмовляти. Наскільки ми розуміємо першоджерело, тобто автор цієї ініціативи, Київ як і раніше не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних республік Донбасу", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Крім того, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що приклад і досвід Хорватії буде взято до уваги під час обговорення ідеї про створення спільних патрулів на Донбасі за участю представників України, тимчасово окупованих територій і ОБСЄ.