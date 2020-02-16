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У МВС назвали ім'я затриманого в Києві кримінального авторитета

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 19:20
У МВС назвали ім'я затриманого в Києві кримінального авторитета
Фото: Євген Анісімов (facebook.com/evgenyjchernyak)

Правоохоронці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова

У Києві правоохоронці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

Сьогодні, в результаті ретельно підготовленої спецоперації поліцейські затримали кримінального авторитета Анісімова, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя.

Геращенко зазначив, що Анісімов перебував у розшуку майже шість років. За його словами, останнім схованкою злочинця був орендований будинок в Конча-Заспі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві правоохоронці затримали лідера злочинної групи, яка займалася вимаганням грошей та переробкою зброї, чоловік переховувався від правосуддя протягом шести років.

Так, сьогодні, 16 лютого, в Києві правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, якого запорізькі правоохоронці шість років тому оголосили в міжнародний розшук. Весь цей час він переховувався від органів слідства. Чоловік, 1975 року народження, підозрюється в створенні злочинної організації, яка займалася здирництвом коштів у підприємців, а також в прикритті її діяльності. Затриманого підозрюють в незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.

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