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"Нафтогаз" уточнив суму збитків від окупації Криму

Новини » Економіка     17.02.2020 - 10:14
"Нафтогаз" уточнив суму збитків від окупації Криму
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Позов проти "Нафтогазу" Росії поданий до Гааги

НАК "Нафтогаз України" і шість компаній групи "Нафтогаз" подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного виробництва при Постійній палаті третейського суду в Гаазі. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як відзначили в прес-службі, "Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд доларів.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації на підставі українсько-російської угоди про захист інвестицій. "Нафтогаз" просить арбітражний трибунал зобов'язати РФ за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних активів "Нафтогазу", які стали однією з основних мішеней Росії в ході незаконного вторгнення і окупації Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року трибунал визнав свою юрисдикцію на розгляд справи і визнав, що Російська Федерація незаконно експропріювала активи "Нафтогазу". Відповідно, поточна, друга стадія арбітражного провадження стосується тільки визначення розміру компенсації втрат "Нафтогазу".

У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила якогось альтернативного розрахунку збитків.

Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року в Гаазі. Остаточне рішення щодо суми компенсації очікується до середини 2021 року.

Нагадаємо, на початку січня 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз України" подає оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги. Він повідомив, що розраховує на рішення суду наприкінці 2020 або у 2021 році.

Зазначимо Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

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