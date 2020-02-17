Українські прокурори, які розслідували справу MH17, відсторонені від роботи, - NRC

Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Прокурори були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи

Всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Про це повідомила нідерландська газета NRC Next.

Видання пише, що прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада, які входили в Спільну слідчу групу (ССГ) з боку України, втратили роботу.

"В останні місяці в ССГ не було жодного прокурора від України", - пише видання.

Крім того, були звільнені ще четверо прокурорів, які входили в український підрозділ з розслідування аварії "Боїнга" під Донецьком в липні 2014 року. Такі дії були зроблені в ході реформи Генеральної прокуратури України.

За даними NRC Next, дана ситуація не вплине на судовий процес, який повинен початися над чотирма підозрюваними 9 березня, оскільки українські прокурори завершили роботу над досьє влітку минулого року. Однак звільнення є серйозною перешкодою на шляху проведення подальшого розслідування щодо інших можливих підозрюваних. Зокрема, прокурор Роман Хошовскій зазначив, що його наступникам буде потрібно не менше року на те, щоб ознайомитися з документами.

Раніше секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомляла, що Генпрокуратура звільнила керівника української слідчої групи у справі про катастрофу МН17 і ще одного прокурора.

Але в Генпрокуратурі тоді спростували цю інформацію і повідомили, що в міжнародну слідчу групу в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, а в національній слідчій групі - 11 прокурорів.

"Вони продовжать свою роботу над цим кримінальним провадженням в Офісі Генерального прокурора", - йшлося в повідомленні прокуратури.

У червні 2019 року Спільна слідча група у справі про катастрофу малазійського Boeing оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот").

Додамо, перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня.