Президент запропонував спільне патрулювання кордону України, ОБСЄ та ОРДЛО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі. Про це він заявив під час Українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Зеленський розповів, що піднімав це питання на нормандській зустрічі 9 грудня а зараз це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Я думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ", - сказав він.

Зеленський також запевнив, що Україна не буде проводити місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей без контролю за кордоном.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки президент України запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі. За його словами, в контактній групі в Мінську українська сторона запропонувала і вже майже погодила одну ділянку розведення.

Додамо, також Зеленський заявив, що місцеві вибори в Україні восени мають відбутися на Донбасі і в Криму.