ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській області діти провалилися під лід, двоє загинуло

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 21:50
У Харківській області діти провалилися під лід, двоє загинуло
Ілюстративне фото (lviv.dsns.gov.ua)

Ще одна дитина з переохолодженням знаходиться у лікарні

У місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що внаслідок події двоє дітей загинуло.

"17 лютого о 19 год. 35 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що у м. Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 р.н.), двоє з яких потонули", - повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Ще одну дитину врятували місцеві мешканці. Малечу з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, на початку лютого у селі Долинське Запорізької області під кригу провалилися три дитини 2014 року народження. В результаті інциденту діти загинули.

Також РБК-Україна повідомляло, що під лід провалилися рибаки поблизу села Новий Яр у Львівській області. Трьох госпіталізували, 34-річний мешканець Вінницької області помер по дорозі в лікарню. Як попередньо встановили медики - від переохолодження.

У Львівській області під лід провалилися рибалки, є загиблий У поліції повідомили подробиці загибелі трьох дітей під Запоріжжям
Новини України ХарківДСНСспасателилед
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся