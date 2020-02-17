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У МОЗ повідомили скільки людей евакуюють з Уханя

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 15:27
У МОЗ повідомили скільки людей евакуюють з Уханя
Ілюстративне фото (pxhere.com)

З Уханя евакуюють 49 українців і до 25 іноземців

Україна планує евакуювати з китайського Уханя 74 людини, серед яких 25 іноземців. Про це на брифінгу заявив заступник глави Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Очікується, що український літак проведе евакуацію з Уханя 18 лютого.

"Ми говоримо про 49 українських громадян і до 25 іноземців, якими займається Міністерство закордонних справ по дипломатичних каналах", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що український літак вивезе з Уханя громадян Аргентини. Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку Україні за згоду евакуювати своїх громадян з епіцентру поширення коронавіруса COVID-19.

Раніше глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

Також повідомлялося, що на проведення евакуації громадян України з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Кошти будуть взяті Мінфіном з резервного фонду держбюджету.

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