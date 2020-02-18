В МЗС пояснили, хто може перемогти на виборах на Донбасі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Не виключена перемога тих, хто наразі "при владі" в ОРДЛО

Під час місцевих виборів в ОРДЛО не виключена перемога тих самих людей, які наразі утримують владу на окупованих районах Донбасу. Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

За його словами, українська влада хотіла запобігти легалізації будь-кого, хто знаходиться на тій стороні лінії дотику.

"Саме тому була запропонована модель проведення демократичних виборів. Для того, щоб хоча б мінімально на нижчому рівні обрати районну владу на місцях. Ми не говоримо про депутатів, які сядуть в ВРУ - ні. Ми хочемо легалізувати тих людей, які оберуться на локальному рівні. Ті люди, які їх оберуть мають знати тепер, що вони несуть відповідальність, що в їх районі буде новий голова. Я не здивуюсь, якщо частина цих людей будуть тими самими, які зараз керують …Ми не наївні. Але люди мають саме обрати, ми не можемо з Києва призначити", - заявив Пристайко.

Раніше голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що чинної законодавчої бази достатньо для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України відповідно до мінських домовленостей.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО у жовтні цього року, заявивши, що чіткої позиції з даного питання до теперішнього часу немає.