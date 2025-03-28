РФ готовит наступление, а Макрон анонсировал план мониторинга перемирия: новости за 27 марта

Россия готовит наступления в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке плана мониторинга перемирия между Украиной и РФ.

Более детально о том, что произошло в четверг, 27 марта, - в материале РБК-Украина .

Россия готовит новые наступления на три области Украины, - Зеленский

Разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям. Угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин хочет вести переговоры о территории с более сильной позиции, ведь он думает только о войне.

Через три недели партнеры представят план мониторинга перемирия в Украине, - Макрон

Министрам иностранных дел стран-партнеров Украины поручили за три недели подготовить планы контроля за прекращением огня между Украиной и Россией, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Европу на переговорах об окончании войны будут представлять Британия и Франция, - Зеленский

Европа должна быть за столом переговоров о завершении войны в Украине. Представлять ЕС должны Великобритания и Франция, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент считает, что это очень важное решение.

Стало известно, скольким украинцам заблокировали счета за уклонение от мобилизации

В Украине за нарушение мобилизационных правил заблокировали банковские счета 26 тысяч граждан, сообщили РБК-Украина в Минюсте.

Счета могут заблокировать во исполнение решения суда в случаях, если военнообязанный не платит штрафов за уклонение от мобилизации.

Зеленский: говорить о подписании сделки с США по недрам очень рано

США меняют правила обсуждений сделки о недрах с Украиной. Поэтому говорить о ее заключении пока рано, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, США хотят сразу заключить серьезное соглашение, которое должна будет ратифицировать Рада.

Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины

Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 млрд евро помощи для Украины. Страна пришлет 2 млрд евро в этом году, а не в 2026-м, отметил представитель премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа.