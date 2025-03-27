ua en ru
Чт, 27 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Европу на переговорах об окончании войны будут представлять Британия и Франция, - Зеленский

Четверг 27 марта 2025 18:18
UA EN RU
Европу на переговорах об окончании войны будут представлять Британия и Франция, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Гайдук

Европа должна быть за столом переговоров о завершении войны в Украине. Представлять ЕС должны Великобритания и Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС по поддержке Украины.

По словам президента, украинская позиция очень четкая - за столом переговоров об окончании войны обязательно должна быть Европа.

"Европа очень большая и она должна иметь четкое представительство. Сегодня мы договорились, что Европу будут представлять Франция и Великобритания, Макрон и Стармер", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что это очень важное решение. И свою четкую позицию Украина хочет передать всем другим партнерам, безусловно, и США.

Мирные переговоры и Европа

Напомним, пока что Украина и Россия не ведут прямые переговоры о завершении войны. Посредником в этом вопросе для двух стран являются США.

Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По словам главы государства, он в этом очень заинтересован, поскольку Украине нужны справедливые партнеры.

Участие Европы в переговорах поддерживал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Европа "должна завоевать место за столом переговоров".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выражает уверенность в том, что она будет участвовать в переговорах по Украине.

При этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что представители Европы не будут "физически сидеть" за столом переговоров. При этом их интересы будут учтены.

Добавим, что администрация Дональда Трампа рассчитывает заключить финальное мирное соглашение между Украиной и РФ до 20 апреля, но не исключает, что подписание документа может быть отсрочено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры
NEWS
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ