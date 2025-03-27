Россия готовит новые наступления на три области Украины, - Зеленский

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель", - пояснил президент.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин хочет вести переговоры о территории с более сильной позиции, ведь он думает только о войне.

"Итак, наша работа - всех нас - это оборона в самом широком смысле этого слова. То есть продолжение военной помощи, но, кроме того, мы нуждаемся в инвестициях, больше совместных проектов, больше совместного производства, больше локализации, всего, что направлено на масштабирование и развитие нашего оборонного производства - от снарядов до беспилотников и ракет", - подчеркнул глава Украины.

Он также отметил, что Европе нужно все возможное для собственной защиты.

"Давайте рассмотрим сегодня, какие оборонные направления с точки зрения поддержки и производства являются наиболее полезными. Это 5 миллиардов евро на артиллерийские снаряды для нашей обороны в этом году. И это финансирование надо найти уже сейчас", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что нельзя забывать и о системах противовоздушной обороны и ракетах.

"Далее - наше внутреннее производство. Есть вещи, которые вы можете производить в ваших странах, а есть то, что мы можем локализовать в Украине. Наша оборонная промышленность в Украине недофинансирована примерно на 20 миллиардов евро. Мы считаем, что это можно закрыть за счет российских активов. И это необходимо сделать", - подытожил президент.