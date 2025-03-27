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Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины

Четверг 27 марта 2025 21:10
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Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины Фото: премьер-министр Нидерландов Дик Схооф (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 млрд евро помощи для Украины. Страна пришлет 2 млрд евро в этом году, а не в 2026-м.

Об этом заявил представитель премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

По словам представителя, Нидерланды ускорят выделение 3,5 млрд евро помощи Украине и направят 2 млрд евро в этом году, а не в 2026 году.

По итогам сегодняшней встречи европейских лидеров в Париже Схооф заявил, что переговоры касались не только мира и безопасности в Украине, но и мира и безопасности Европы, включая Нидерланды.

"Одно можно сказать точно: Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку. Мы будем держать стабильный курс. Сильные, современные и крепкие Вооруженные силы Украины являются важнейшей гарантией безопасности мира", - написал он в соцсети Х.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, в декабре прошлого года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявлял о том, что у страны осталось еще 6 млрд евро, которые она выделила на помощь Украине.

При этом в январе этого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.

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