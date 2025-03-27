Стало известно, скольким украинцам заблокировали счета за уклонение от мобилизации

В Украине за нарушение мобилизационных правил заблокировали банковские счета 26 тысяч граждан.

Об этом сообщили в комментарии РБК-Украина в Министерстве юстиции Украины.

Счета могут заблокировать во исполнение решения суда в случаях, если военнообязанный не платит штрафов за уклонение от мобилизации.

"За нарушение мобилизации сейчас заблокированы счета 26 тысяч человек", – ответили на запрос РБК-Украина в пресс-службе Министерства юстиции.

Там добавили, что обновленные цифры по количеству блокировок счетов появятся после 1 апреля.

Отметим, в Украине уже почти год действуют ужесточенные правила мобилизации: за несвоевременное обновление учетных данных или неявку в ТЦК по повестке предусмотрены штрафы от 17 до 25 тысяч гривен для физических лиц. Для юридических лиц суммы выше. Это регулируется статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Когда наложен штраф, ТЦК передает дело полиции, которая объявляет человека в розыск. В случае дальнейшей неуплаты наложенных штрафов могут применяться дополнительные санкции, в частности арест счетов или лишение водительских прав. Окончательное решение о блокировании счетов принимает исключительно суд.

Чтобы не доводить до судебных дел и блокировки счетов, юристы советуют не игнорировать штрафы и оплачивать их, а лучше всего будет решить этот вопрос при личном визите в ТЦК и СП.