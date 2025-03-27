Зеленский: говорить о подписании сделки с США по недрам очень рано
США меняют правила обсуждений сделки о недрах с Украиной. Поэтому говорить о ее заключении пока рано.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что он пока не собирается ехать в Вашингтон, этого вопроса нет на повестке дня. При этом, по его словам, Украина ожидает от США конечной версии сделки о недрах.
"Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а затем полное. Сейчас, я так понимаю, команды украино-американские работают над этим, потому что Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте", - рассказал Зеленский.
Президент уточнил, что также необходима работа юристов над таким документом. Они уже договорились о рамочной сделке, но теперь "правила меняются".
"Мы должны действовать здесь сдержанно, спокойно, посмотреть на соглашение, юристы изучат. Есть вещи адекватные - будем поддерживать, если есть вопросы - находить ответы. Поэтому очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся. Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против в целом. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США", - обратил внимание глава государства.
Сделка о полезных ископаемых
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США предложили Украине новый вариант сделки о недрах. Это полное соглашение, а не рамочное, которое страны рассматривали ранее.
Вчера, 26 марта, министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Украина рассматривает проект соглашения, которое передал Вашингтон. Чиновник допускал, что подписание сделки может произойти уже на следующей неделе.
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