ua en ru
Пт, 13 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

РФ анонсувала переговори з Україною в Женеві та відправляє на них "ідеолога Путіна"

Росія, П'ятниця 13 лютого 2026 13:24
UA EN RU
РФ анонсувала переговори з Україною в Женеві та відправляє на них "ідеолога Путіна" Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться вже 17-18 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Замість відповідей - "Орєшнік": Зеленський розкритикував позицію Росії щодо переговорів

"Новий раунд переговорів Росії, США та України відбудеться 17-18 лютого в Женеві", - сказав речник Кремля.

За словами Пєскова, російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Що кажуть у президента України

Радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що станом на сьогодні українська делегація готується до наступного раунду переговорів.

Що відомо про Мединського

Колишній міністр культури Росії Володимир Мединський підбирає потрібні формулювання для російського диктатора.

Зокрема, джерело, близьке до структур безпеки Естонії, повідомляло, що у Володимира Путіна є свої ідеї, наприклад, щодо заперечення існування української держави, але тепер Мединський "допомагає надавати їм ідеологічну форму".

Крім того, журналісти з'ясували, що Мединський за допомогою підконтрольного Російського військово-історичного товариства проводить ідеологічні заходи на окупованих територіях і підтримує військові підрозділи.

Також саме Мединський керує насадженням кремлівської ідеології школярам на пострадянському просторі та випускає підручники історії.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте розкритикував підхід країни-агресорки до мирних переговорів з Україною. За його словами, замість реального діалогу Володимир Мединський, який очолював делегацію РФ у Стамбулі минулого року, займався "лекціями з історії".

Мирні переговори щодо України

Нагадаємо, наприкінці січня і на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США і РФ. На останній зустрічі, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторони обговорили методи впровадження перемир'я і моніторингу припинення бойових дій.

Агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Однак, співрозмовники вважають, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.

Крім того, президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що США пропонують сторонам завершити війну РФ проти України до початку літа. Він припустив, що американці будуть чинити дипломатичний тиск у зв'язку з цим графіком.

Президент України також наголосив, що Київ готовий до переговорів у будь-якій локації, якщо це принесе реальний результат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Женева Мирні переговори Пєсков Війна в Україні
Новини
"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі
"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи