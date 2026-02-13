РФ анонсувала переговори з Україною в Женеві та відправляє на них "ідеолога Путіна"
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться вже 17-18 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Новий раунд переговорів Росії, США та України відбудеться 17-18 лютого в Женеві", - сказав речник Кремля.
За словами Пєскова, російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський.
Що кажуть у президента України
Радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що станом на сьогодні українська делегація готується до наступного раунду переговорів.
Що відомо про Мединського
Колишній міністр культури Росії Володимир Мединський підбирає потрібні формулювання для російського диктатора.
Зокрема, джерело, близьке до структур безпеки Естонії, повідомляло, що у Володимира Путіна є свої ідеї, наприклад, щодо заперечення існування української держави, але тепер Мединський "допомагає надавати їм ідеологічну форму".
Крім того, журналісти з'ясували, що Мединський за допомогою підконтрольного Російського військово-історичного товариства проводить ідеологічні заходи на окупованих територіях і підтримує військові підрозділи.
Також саме Мединський керує насадженням кремлівської ідеології школярам на пострадянському просторі та випускає підручники історії.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте розкритикував підхід країни-агресорки до мирних переговорів з Україною. За його словами, замість реального діалогу Володимир Мединський, який очолював делегацію РФ у Стамбулі минулого року, займався "лекціями з історії".
Мирні переговори щодо України
Нагадаємо, наприкінці січня і на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США і РФ. На останній зустрічі, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторони обговорили методи впровадження перемир'я і моніторингу припинення бойових дій.
Агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Однак, співрозмовники вважають, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.
Крім того, президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що США пропонують сторонам завершити війну РФ проти України до початку літа. Він припустив, що американці будуть чинити дипломатичний тиск у зв'язку з цим графіком.
Президент України також наголосив, що Київ готовий до переговорів у будь-якій локації, якщо це принесе реальний результат.