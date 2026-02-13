"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе

Украина активно ищет в Восточной Европе советские теплоэлектростанции и ТЭЦ, и по возможности забирает ценное оборудование, часто целыми блоками.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал во время часа вопросов к правительству.

"Сегодня мы большое внимание уделяем работе с нашими энергетиками. Конечно же, большой запрос есть сегодня на оборудование для ремонтов ТЭС и ТЭЦ. Соответственно, партнеры предоставляют средства, образован Фонд энергетической поддержки Украины. Данный фонд имеет запросов уже на 1,8 млрд евро", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что важным моментом является то, что закупки и ожидание изготовления оборудования длится от 4 до 6 месяцев, поэтому сейчас предложен новый подход - создать резерв всего необходимого оборудования для того, чтобы оперативно его можно было заменять, вводить в эксплуатацию.

"Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых советского типа электроцентралей и электростанций в Восточной Европе. Находим такие объекты", - добавил министр энергетики.

По его словам, украинские специалисты проводят оценку, инвентаризацию, анализ оборудования и забирают его целыми блоками.

"Конкретики я, конечно же, сейчас публично назвать не могу, но у нас есть целый ряд таких объектов, которые сегодня прорабатываются. Делегация буквально на прошлой неделе закончила визиты в несколько восточноевропейских стран, с которыми мы будем реализовывать этот план", - подытожил Шмыгаль.