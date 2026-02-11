"Нам все равно, где встречаться": Зеленский о новом предложении США относительно переговоров

Украина готова к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат. Сейчас рассматриваются варианты встречи в Майами или Абу-Даби, однако Россия пока колеблется.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Реакция РФ на предложение США

Президент сообщил, что инициатива по деэскалации в энергетической сфере была озвучена американской стороной во время контактов в Абу-Даби. Однако вместо прекращения огня Украина зафиксировала новую волну обстрелов.

"Ответа от россиян мы не получили. Наверное, наоборот, надо сказать: мы получили ответ в виде дронов и ракетных атак. Это говорит о том, что они к энергетическому перемирию... не готовы пока", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Майами: позиция Украины

Параллельно обсуждается возможность проведения встречи делегаций в Майами или возвращения к формату в Абу-Даби. Инициатива относительно переговоров в США принадлежит Вашингтону, и Киев уже предоставил свое подтверждение. Зато российская сторона продолжает медлить с ответом.

Глава государства отметил, что для Украины ключевым фактором является не география встречи, а ее реальная эффективность.

"Нам все равно: или в Майами встречаться, или в Абу-Даби. Главное, чтобы был результат", -- отметил он.