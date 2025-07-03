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"Прислали какого-то историка". Рютте разнес россиян из-за переговоров в Стамбуле

Четверг 03 июля 2025 01:05
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"Прислали какого-то историка". Рютте разнес россиян из-за переговоров в Стамбуле Фото: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога глава российской делегации Владимир Мединский занимается "лекциями по истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Так, Рютте заявил, что сейчас самое важное - заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о реалиях настоящего, а не о событиях далекого прошлого.

"Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем", - подчеркнул он.

Рютте подчеркнул, что украинцы хотят прекращения огня и мира как можно быстрее, и для этого Запад должен усилить давление на Москву - в частности, с помощью санкций и других рычагов влияния.

В то же время он поблагодарил бывшего президента США Дональда Трампа за то, что тот "сдвинул с мертвой точки" диалог с Владимиром Путиным и побудил европейских союзников больше вкладывать средств в коллективную оборону в рамках НАТО.

"Трамп был единственным, кто мог это сделать. Благодаря ему разговор с россиянами начался. Теперь главное - продолжить его так, чтобы он имел реальный результат", - отметил Рютте.

Переговоры Украины и России

Напомним, что в этом году между Россией и Украиной снова стартовали прямые переговоры. По состоянию на сегодня уже состоялось два раунда встреч.

В ходе последних переговоров Украине и России удалось достичь договоренности об обменах пленными, а также о возвращении на родину тел шести тысяч погибших военных.

Что же касается даты третьего раунда переговоров, то как заявляли ранее в Кремле, она будет определена после завершения обменов пленными.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что только тогда, когда Путину придется искать баланс между военными расходами и внутренней экономической стабилизацией, переговоры действительно станут реальными и конструктивными.

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