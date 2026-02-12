Вместо ответов - "Орешник": Зеленский раскритиковал позицию России по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к новой встрече по миру, однако от РФ слышит только манипуляции с "Орешником".

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

"Украина готова к встрече. К сожалению сейчас еще не имеем достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве что манипуляции с "Орешником". Это точно не о мире", - отметил президент.

Что предшествовало

Сегодня, 12 февраля, по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения страной-агрессором баллистического ракетного комплекса "Орешник".

В частности, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики россиянами, при этом и мониторинговые каналы сообщали о возможном запуске "Орешника" с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

Подлетное время ракеты до Киева могло составлять около пяти минут, а до западных областей - до 10 минут. Однако подтверждения пребывания ракеты в воздушном пространстве Украины не было - вероятно, на полигоне состоялся имитационный пуск.

Что известно об "Орешнике"

"Орешник" - российская баллистическая ракета средней дальности, которую страна-агрессор представила как "новейшее оружие" в конце 2024 года.

Согласно открытым данным, она разработана на базе комплекса РС-26 "Рубеж" и может развивать гиперзвуковую скорость (более 12 000 км/ч). Ракета оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых имеет суббоеприпасы.

В СБУ сообщали, что по состоянию на конец января 2026 года на вооружении у РФ находится не более 3-4 таких ракет. Также известно, что за год производится небольшое количество.