Вместо ответов - "Орешник": Зеленский раскритиковал позицию России по переговорам

Украина, Четверг 12 февраля 2026 20:12
Вместо ответов - "Орешник": Зеленский раскритиковал позицию России по переговорам Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к новой встрече по миру, однако от РФ слышит только манипуляции с "Орешником".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

Читайте также: Почему РФ бьет баллистикой днем и чем на самом деле опасен "Орешник"

"Украина готова к встрече. К сожалению сейчас еще не имеем достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве что манипуляции с "Орешником". Это точно не о мире", - отметил президент.

Что предшествовало

Сегодня, 12 февраля, по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения страной-агрессором баллистического ракетного комплекса "Орешник".

В частности, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики россиянами, при этом и мониторинговые каналы сообщали о возможном запуске "Орешника" с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

Подлетное время ракеты до Киева могло составлять около пяти минут, а до западных областей - до 10 минут. Однако подтверждения пребывания ракеты в воздушном пространстве Украины не было - вероятно, на полигоне состоялся имитационный пуск.

Что известно об "Орешнике"

"Орешник" - российская баллистическая ракета средней дальности, которую страна-агрессор представила как "новейшее оружие" в конце 2024 года.

Согласно открытым данным, она разработана на базе комплекса РС-26 "Рубеж" и может развивать гиперзвуковую скорость (более 12 000 км/ч). Ракета оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых имеет суббоеприпасы.

В СБУ сообщали, что по состоянию на конец января 2026 года на вооружении у РФ находится не более 3-4 таких ракет. Также известно, что за год производится небольшое количество.

Удары "Орешником" по Украине

За время полномасштабной войны РФ дважды применяла против Украины эту ракету. Впервые россияне запустили по Украине "Орешник" 21 ноября 2024 года, что российский диктатор Владимир Путин тогда назвал "успешным испытанием".

Второй раз российские оккупанты использовали "Орешник" в ночь на 9 января, атаковав Львовскую область. Впоследствии СБУ обнародовала кадры обломков российской баллистической ракеты.

Подробнее о том, что известно о российском "Орешнике" - читайте в материале РБК-Украина.

