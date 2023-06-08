Реэкспорт швейцарского оружия и наступление ВСУ под Бахмутом: новости за 7 июня

Война России против Украины: последние новости

Сенат Швейцарии поддержал реэкспорт оружия в Украину

Сенат Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал поправку в закон о военных материалах. Это может разблокировать реэкспорт оружия третьим странам в частности в Украину.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основывающийся на другой инициативе, уже находится на стадии разработки", - говорится в заявлении парламента Швейцарии.

ВСУ на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление, - Маляр

Украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки, 6 июня, есть продвижение до 1100 метров на разных участках, рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Вагнеровцы" остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды", - добавила она.

В Николаевской и Херсонской областях запретили ловить и продавать рыбу

Жителям затопленных районов Николаевской, Херсонской и Запорожской областей запретили ловить, продавать и есть рыбу. Есть угроза заболевания ботулизмом.

Украина готова рассмотреть обращение об эвакуации гражданских с Белгородской области, - ГУР

Украина готова рассмотреть обращение гражданских об эвакуации из Белгородской области России, где проходят боевые действия, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационные рашистские власти фактически оставили без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов с артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителях", - сказал он.

Данилов о контрнаступлении ВСУ: не так долго осталось еще ждать

Россиянам никакими действиями не удастся отсрочить контрнаступление ВСУ. Тем более осталось не так долго его ждать, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Давайте наберемся терпения и подождем. Не так долго осталось еще ждать", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС. Стало известно о первых погибших

В результате потопа в Олешках предварительно погибли три человека, рассказал мэр Олешек Евгений Рыщук.

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к постели, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?" - рассказал Рыщук.