ВСУ на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление, - Маляр

Украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки есть продвижение до 1100 метров на разных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

По ее словам, украинские защитники за прошедшие сутки на разных участках Бахмутского направления продвинулись от 200 до 1100 метров.

Маляр отметила, что оккупанты перешли к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Как отмечает заместитель министра, россияне стягивают свои резервы на это направление с глубины для защиты.

"Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды", - говорится в сообщении.

Маляр объяснила, что ВСУ удается держать оборону на Бахмутском направлении благодаря подготовленным укреплениям.

"Вся местность вокруг - это фактически укреп.район. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", - добавила она.

Бои на Бахмутском направлении

В последние недели бои на этом участке фронта усилились. Оккупанты смогли захватить большую часть Бахмута, однако ВСУ продвинулись на флангах. Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что защитники пытаются взять Бахмут в оперативное окружение.

скриншот deepstatemap.live

Сырский также показал кадры, как наши защитники выбивают оккупантов с позиций на флангах.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники на разных участках Бахмутского направления продвинулись на 1600 метров. По ее словам, ВСУ имеют успехи на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка, а также Ивановское-Клищиивка.

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