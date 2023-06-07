Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине
Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 7 июня (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 212030 (+880) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3873 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 7560 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 3640 (+37) ед,
- РСЗО - 594 (+4) ед,
- средства ПВО - 352 (+1) ед,
- самолетов - 314 (+1) ед,
- вертолетов - 299 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3219 (+7),
- крылатые ракеты - 1171 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6349 (+17) ед,
- специальная техника - 492 (+3)
Потери России в Украине за 2 дня
За понедельник и вторник ВСУ ликвидировали 1680 оккупантов, вертолет и самолет. Кроме того, за 48 часов украинские силы обороны уничтожили 73 артсистемы, 30 БПЛА и 25 танков.
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