Самолет и почти 900 оккупантов: потери России в войне в Украине

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 7 июня (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 июня, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 212030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 212030 (+880) человек ликвидировано,

танков ‒ 3873 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 7560 (+17) ед,

артиллерийских систем - 3640 (+37) ед,

РСЗО - 594 (+4) ед,

средства ПВО - 352 (+1) ед,

самолетов - 314 (+1) ед,

вертолетов - 299 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3219 (+7),

крылатые ракеты - 1171 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6349 (+17) ед,

специальная техника - 492 (+3) Потери России в Украине за 2 дня За понедельник и вторник ВСУ ликвидировали 1680 оккупантов, вертолет и самолет. Кроме того, за 48 часов украинские силы обороны уничтожили 73 артсистемы, 30 БПЛА и 25 танков.