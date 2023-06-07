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Подрыв Каховской ГЭС. Стало известно о первых погибших

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Среда 07 июня 2023 21:22
Подрыв Каховской ГЭС. Стало известно о первых погибших Фото: последствия подрыва Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Стало известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук "Суспільному".

По его словам, в результате потопа в городе предварительно погибли три человека.

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к постели, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?" - рассказал Рыщук.

Также он заявил, что к вечеру среды, 7 июня, российские военные наконец-то начали эвакуировать людей с крыш. Людей собирают в местной больнице, где рядом находится здание культуры и бомбоубежище, но туда никого не запускают.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате разрушения в Херсонской области начались масштабные затопления населенных пунктов. Власти приступили к эвакуации населения с опасных мест.

Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.

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Херсон Каховская ГЭС Война России против Украины
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