ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские войска еще не начали контрнаступление, - Данилов

Новина українською →
Киев, Среда 07 июня 2023 16:15
Украинские войска еще не начали контрнаступление, - Данилов Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов. Его начало станет очевидным для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в комментарии Reuters.

Данилов опроверг заявления российских оккупантов о том, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление. Он отметил, что россияне ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал он.

Также секретарь СНБО опроверг сомнения западных СМИ по поводу причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС.

"У них был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы", - подчеркнул Данилов.

Заявления россиян о контрнаступлении ВСУ

В понедельник, 5 июня, Минобороны РФ заявило, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на пяти участках фронта. Более того, оккупанты объявили об уничтожении восьми танков Leopard, но оказалось, что это очередная ИПСО. На кадрах заметно, что россияне уничтожили комбайны.

Тем временем украинские военные продолжают продвигаться на флангах на Бахмутском направлении. По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров на разных участках.

Замминистра обороны заявила, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Алексей Данилов СНБО Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины
DAILY
Подрыв Каховской ГЭС. Чем грозит катастрофа на юге Украины и есть ли риски для ЗАЭС
Катерина Гончарова, Юрий Дощатов Подрыв Каховской ГЭС. Чем грозит катастрофа на юге Украины и есть ли риски для ЗАЭС