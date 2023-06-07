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В Сумской области "Шахед" ударил по частному дому: есть жертвы

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Сумская область, Среда 07 июня 2023 10:04
В Сумской области "Шахед" ударил по частному дому: есть жертвы Фото: россияне "Шахедом" атаковали Сумскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 7 июня атаковали Сумскую область дронами-камикадзе. В результате атаки россиян погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

Оккупанты атаковали дроном-камикадзе типа "Шахед" Юнаковскую общину. Беспилотник ударил по частному жилому дому, в результате чего вспыхнул пожар.

Из-за атаки россиян погибли двое мирных жителей. Еще один человек получил ранения, его госпитализировали.

Всего россияне ночью и утром четыре раза обстреляли приграничные территории Сумской области. В частности, оккупанты обстреляли из минометов Николаевскую и Белопольскую общины.

Атаки "Шахедами"

Россияне за последний месяц усилили атаки дронами-камикадзе. Оккупанты часто атакуют Украину, в основном Киев, иранскими дронами "Шахед". Армия РФ выпускает беспилотники волнами, чтобы разведать позиции нашей противовоздушной обороны.

В частности, за май украинские военные сбили над Киевом 169 беспилотников, а также 85 ракет. Среди них: 65 крылатых и 13 баллистических ракет, а также 7 "Кинжалов".

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