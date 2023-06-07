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Данилов о контрнаступлении ВСУ: не так долго осталось еще ждать

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Украина, Среда 07 июня 2023 20:25
Данилов о контрнаступлении ВСУ: не так долго осталось еще ждать Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Россиянам никакими действиями не удастся отсрочить контрнаступление ВСУ. Тем более осталось не так долго его ждать.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается наступления, то оно будет происходить по нашему плану. Тогда, когда это определят на Ставке верховного главнокомандующего. И эти их действия (речь о подрыве ГЭС россиянами - ред.) нашему наступлению не помешают", - сообщил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что у Украины есть свои планы относительно контрнаступления, и пока они не раскрыты.

"Давайте наберемся терпения и подождем. Не так долго осталось еще ждать", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера военные РФ умышленно совершили подрыв Каховской ГЭС. Из-за подрыва дамбы вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области. Сообщается, что есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Контрнаступление ВСУ

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши военные на разных участках Бахмутского направления продвинулись почти на 1600 метров.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что ВСУ продолжают движение вперед на флангах, а россияне теряют позиции под Бахмутом.

Хотя несмотря на продвижение по линии фронта официального начала контрнаступления еще не было. Между тем в Минобороны сообщили, что не будут сообщать о начале контрнаступления, ведь "планы любят тишину".

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