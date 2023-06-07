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Утром в Токмаке и селе под Мелитополем прозвучала серия взрывов

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Запорожье , Среда 07 июня 2023 09:36
Утром в Токмаке и селе под Мелитополем прозвучала серия взрывов Фото: взрывы в Токмаке и в селе под Мелитополем раздались 7 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сразу в двух оккупированных населенных пунктах Запорожской области утром в среду, 7 июня, "громко". Сообщается о серии взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Где раздались взрывы?

Жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщают о мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части.

Также жители Токмака информируют о не менее шести взрывах.

Утром в Токмаке и селе под Мелитополем прозвучала серия взрывов

Как добавил Федоров, рашисты пытались запускать "меткую ПВО", однако опоздали.

Взрывы в Запорожской области

В оккупированной Запорожской области постоянно звучат взрывы. Несмотря на то, что захватчики оккупировали часть региона в начале масштабного вторжения в феврале прошлого года, чувствовать себя тут безопасно они не могут. Здесь постоянно звучат взрывы, которые уничтожаются места базирования российских войск. В частности, в Токмаке они происходят постоянно. Например, "хлопки" были слышны несколько раз только за май.

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