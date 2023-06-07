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Сенат Швейцарии поддержал реэкспорт оружия в Украину

Новина українською →
Берн, Среда 07 июня 2023 14:29
Сенат Швейцарии поддержал реэкспорт оружия в Украину Фото: сенат Швейцарии поддержал реэкспорт оружия в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сенат Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал поправку в закон о военных материалах. Это может разблокировать реэкспорт оружия третьим странам в частности в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламент Швейцарии.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основывающийся на другой инициативе, уже находится на стадии разработки", - говорится в заявлении. .

Поправку к закону поддержали 22 голосами, против выступили 17 депутатов, еще четверо воздержались.

Сенат Швейцарии предлагает, чтобы договор о запрещении реэкспорта оружия был ограничен 5 годами. Также условием является то, что страна, желающая передать оружие швейцарского производства, не должна быть стороной конфликта, нарушать права человека и не осуществлять свое право на самооборону.

Добавим, что решение о реэкспорте оружия не принято окончательно, теперь нижняя палата парламента Швейцарии должна проголосовать за эту инициативу.

Почему Швейцария блокирует поставки оружия в Украину

Следует отметить, что Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не передает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и войны в Украине.

Швейцария с февраля 2022 года предоставила Украине только финансовую и гуманитарную помощь. В мае 2023 года Берн сделал шаг к поставкам Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

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