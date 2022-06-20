ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, - Гайдай

Станом на ранок 20 червня бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Збройні сили України втратили Метьолкіне поблизу обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, а в промзоні міста - пекло від обстрілів", - написав він.

За його даними, рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. "Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки", - додав він.

Гайдай повідомив, що "тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

"Орки продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бої на вулицях міста йдуть без зупину.