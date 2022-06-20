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Росія готується до наступу на Харків і хоче знищити Слов'янськ, - Зеленський

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Київ, Понеділок 20 червня 2022 19:36
Росія готується до наступу на Харків і хоче знищити Слов'янськ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російське командування не припиняє спроб захоплення Сходу України. Окупанти планують знову наступати на Харків та знищити Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

"Наразі армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову і ми це бачимо. Хочуть захопити та повністю зруйнувати Слов'янськ", - заявив президент.

За його словами, наразі військові роблять усе можливе для захисту мирного населення країни. Але Україні потрібна сучасна зброя для того, щоб повністю зупинити окупантів.

"От чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу та зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життя", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС України Вадим Денисенко заявляв, що Харків сильно постраждав від обстрілу російських окупантів, ворог продовжує свої атаки. Російські окупанти мріють утримати напрямок та продовжувати активні бойові дії.

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