Росія готується до наступу на Харків і хоче знищити Слов'янськ, - Зеленський

Російське командування не припиняє спроб захоплення Сходу України. Окупанти планують знову наступати на Харків та знищити Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

"Наразі армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову і ми це бачимо. Хочуть захопити та повністю зруйнувати Слов'янськ", - заявив президент.

За його словами, наразі військові роблять усе можливе для захисту мирного населення країни. Але Україні потрібна сучасна зброя для того, щоб повністю зупинити окупантів.

"От чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу та зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життя", - наголосив Зеленський.