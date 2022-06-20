В Україні заборонили діяльність партії "ОПЗЖ"
Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Все майно політсили буде передано у власність держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Восьмого адмінсуду Львова в Facebook.
"Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "опозиційна платформа - за життя"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше рішеннями цього суду були заборонені "Опозиційний блок", Соціалістична партія, "Наші", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", партія "Справедливості і розвитку".