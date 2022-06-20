ЗСУ вдарили ракетами по "вишках Бойка" в Чорному морі
Українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах у Чорному морі. Так звані "вишки Бойка" були захоплені Росією після окупації Криму в 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексій Гончаренко в Telegram.
"Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - зазначив він.
Також інформацію про ракетний удар підтвердив самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов.
"Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони і ФСБ, працюємо над порятунком людей", - сказав він.
За його словами, врятовано п'ятьох людей, троє з них поранені. Пошуки решти тривають. До робіт залучили патрульні катери та авіацію.
Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані "вишки Бойка" - бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.
Нагадаємо, українські військові 17 червня вразили російський буксир "Василь Бех" американськими ракетами Harpoon.
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