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За три години 14 ударів. Окупанти масово обстріляли південь України, влучили в склад

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Одеса, Понеділок 20 червня 2022 17:35
За три години 14 ударів. Окупанти масово обстріляли південь України, влучили в склад Фото: стали відомі наслідки ракетного удару по Одесі 20 червня (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок ракетного удару по Одесі у понеділок, 20 червня, сталася пожежа логістичного продовольчого складу. Вдень протягом трьох годин РФ випустила на півдні України 14 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Одеси.

"Рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться в повідомленні.

Як додають в міськраді, в області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками.

"Постраждалих серед цивільного населення нема", - резюмують в міськраді.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 червня, в Одесі пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

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