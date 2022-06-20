Між Литвою та Росією розгорається скандал: що відомо

Росія перейшла до відкритих загроз Литві та НАТО через транспортну блокаду Калінінграда. У Москві готуються до "захисту своїх національних інтересів", якщо заборону найближчим часом не скасують. На тлі загострення відносин між країнами в Балтійському морі розпочалися військові навчання.

Усі подробиці про конфлікт Росії та Литви - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сталося

З 18 червня Литва ввела заборону на залізничні перевезення своєю територією товарів, які потрапили до списку санкцій Євросоюзу. Після цього Калінінградська область була відрізана від постачання половини обсягу вантажів із РФ.

Регіон є ексклавом Росії, межує по суші тільки з Польщею та Литвою. Залізничне сполучення Калінінграда з основною частиною країни здійснюється через Литву.

У відповідь на блокаду транспортного транзиту Москва звинуватила Вільнюс, ЄС та НАТО у прямій агресії та "порушенні суверенітету".

На Балтійському флоті в Калінінградській області розпочалися військові навчання зі стрільбами, де задіяно близько тисячі військових та важку артилерію.

Ультиматум від Росії

У МЗС РФ висловили рішучий протест Вільнюсу, для чого у відомство викликали тимчасову повірену у справах Литви. Заборону залізничних перевезень без попередження назвали провокацією, яка нібито порушує міжнародно-правові зобов'язання.

Дії литовської сторони розцінили як "відкрито ворожі" і зажадали негайного скасування блокування транзиту товарів. У повідомленні МЗС йдеться, що в іншому випадку "Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів".

З аналогічною заявою виступили у Раді Федерацій, пригрозивши НАТО та ЄС. Голова комісії Радфеда Андрій Клімов вважає, що дії Вільнюса скасовують для РФ членство Литви в Євросоюзі, і під загрозу потрапляє весь блок НАТО. За словами чиновника, у Росії "будуть розв'язані руки", якщо блокаду не скасують.

Ще один сенатор Андрій Клішас назвав заборону транзиту порушенням суверенітету РФ, що є підставою для "дуже жорстких і абсолютно законних дій Росії".

Литва заблокувала 50% вантажів РФ

З 18 червня оператор залізниць Литви LTG Cargo припинив транспортування російських товарів, які потрапили під санкції. Підставою для цього стало роз'яснення Єврокомісії, згідно з яким перевезення санкційних товарів забороняється, навіть якщо вантажі йдуть з однієї частини РФ до іншої, але територією ЄС.

За попередніми оцінками, під блокування потрапило до половини усієї номенклатури вантажів, у тому числі будматеріали, метали, цемент.

Для відновлення поставок Росії доведеться використовувати додаткові судна, які курсуватимуть між Ленінградською та Калінінградською областями.

Україна вітає рішення Литви

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права погрожувати Литві, оскільки сама винна у наслідках свого невиправданого вторгнення на територію України.

Кулеба зазначив, що Україна твердо підтримує Литву та високо цінує її принципову позицію.