Череватый о боях в Бахмуте: ВСУ ежедневно деклассируют "элитных" российских десантников

Украинские военные в Бахмуте продолжают удерживать оборону и уничтожать так называемые "элитные" войска россиян. Речь идет о десантниках, которых бросили для усиления наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты бросили в Бахмут силы регулярной армии к "вагнеровцам". Однако это не меняет ситуацию, ВСУ продолжают уничтожать врага.

"Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", - сказал Череватый.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый спрогнозировал, что в течение одного-двух месяцев силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.

По словам Череватого, россияне также понимают, что отправка в Бахмут – это визит в одну сторону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.