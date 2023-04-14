Утечка документов США: Герасимов и Патрушев саботировали войну в Украине, - СМИ

У руководства российской армии был план саботажа войны в Украине, которая по их задумке должна была закончиться 5 марта. Ее хотели завершить в ущерб президенту РФ Владимиру Путину, использовав его состояние здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

"Россия планировала отвлечь ресурсы из Таганрога в Мариуполь, и обратить свое внимание (таким образом, - ред.) на южный фронт", - говорится в в статье.

По данным источника издания, эта стратегия, разработанная секретарем Совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым и главой Генштаба России Валерием Герасимовым, нужна была для саботажа Путина.

По словам источника, Герасимов отказался от запланированного наступления. Он сообщил Путину, что украинские силы превосходят российские, и предупредил, что в случае наступления Россия понесет тяжелые потери.

Как резюмирует издание, попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных чиновников РФ заключалась в том, чтобы добиться военного поражения - "с целью выставить Путина в дурном свете". Предполагалось, что при таком варианте война подошла бы к концу.

Кроме того, в разведывательном документе говорится, что согласно плану диверсии война должна была закончиться к 5 марта, поскольку Путин планировал начать химиотерапию в этот день и поэтому не смог бы предотвратить диверсию.

Как сообщалось, в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.

В частности, в списке в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.