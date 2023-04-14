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Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы

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Славянск, Пятница 14 апреля 2023 17:38
Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы Фото: Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек погиб, по меньшей мере, пятеро получили ранения во время удара российских оккупационных войск по Славянску. Это - оперативная информация на этот час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города, разрушили многоэтажки, повредили школу.

"Под завалами одного из домов есть люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция", - добавил глава области.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что известно о шести пострадавших.

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, в Славянске (Донецкая область) раздались взрывы.

Ранее сообщалось, что российские войска минувшей ночью ударили по Славянску Донецкой области с С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

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