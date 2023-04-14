Утечка из Пентагона. Венгрия могла тайно помочь Украине с доставкой оружия, - Politico

Опубликованные в сети документы Пентагона свидетельствуют о том, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать Украине с доставкой оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание проанализировало "слитые" в сеть секретные данные Минобороны США. В одном из таких документов отмечается, что Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия.

В обнародованных данных говорится, что украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах "через воздушное пространство Венгрии".

"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены на земле или рейсами в Польшу", - отмечает Politico.

Напомним, Венгрия с начала полномасштабной войны отказалась оказывать Украине военную помощь. В Будапеште также отмечали, что не разрешат перевозить оружие по территории страны.

Как сообщалось, опубликованные в сети документы Пентагона свидетельствуют о том, что Сербия согласилась предоставить Украине оружие.

Однако позже глава Минобороны Сербии назвал эту информацию фейковой и заявил, что страна не будет помогать ни Украине, ни России.

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