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Отдельные бригады спецназа ГУР РФ потеряли до 95% состава, на восстановление уйдет 10 лет, - WP

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Пятница 14 апреля 2023 12:28
Отдельные бригады спецназа ГУР РФ потеряли до 95% состава, на восстановление уйдет 10 лет, - WP Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Отдельные бригады российского спецназа потеряли до 95% личного состава в войне против Украины. На их пополнение уйдет до 10 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно документам США, которые утекли в сеть, российское командование чрезмерно полагалось на спецназ и использовало его в составе пехотных формирований, которые понесли огромные потери. В начале войны Россия скептически относилась к боеспособности своих подчиненных, поэтому приказывала элитным бойцам вступать в прямые бои.

Чиновники США считают, что потери спецназа ГУР РФ, сделают его менее эффективным не только в войне против Украины, но и в других уголках мира.

Согласно заключению США, три из пяти бригад понесли потери в 90-95% личного состава. Солдатам спецназа нужно не менее четырех лет специальной подготовки, поэтому в Штатах считают, что Москве понадобится до десяти лет на восстановление всех подразделений.

В "слитых" документах не говорится о том, сколько именно бойцов спецназа было убито или ранено в Украине. В то же время в одном из перехватов отмечается, что одно подразделение - 346-й - потеряло почти всю бригаду, в которой действовало 125 человек из развернутых 900.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в сеть попали "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. Агентство раскрывало все подробности инцидента.

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