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Буданов предрек "сейсмические изменения" в России: сыграют роль в прекращении войны

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Киев, Пятница 14 апреля 2023 09:47
Буданов предрек "сейсмические изменения" в России: сыграют роль в прекращении войны Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Настал момент для краха России как страны. Ее ожидают "сейсмические изменения", которые сыграют роль в прекращении войны в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News.

Так, рассматривая карту России во время интервью, Буданов предусмотрел "сейсмические изменения в соседней стране", которые, по его мнению, сыграют роль в завершении войны Путина в пользу Украины, передают журналисты.

"Границы можно изменить... Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", - заявил Буданов.

Также в разговоре с ABC News глава ГУР пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, а также неудачное "зимнее наступление", принесшее оккупантам минимальные успехи и значительные потери.

Напомним, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов допустил, что Россия после войны в будущем может распасться на разные субъекты, а возглавлять их будет уже не Путин.

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