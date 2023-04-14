Буданов предрек "сейсмические изменения" в России: сыграют роль в прекращении войны

Настал момент для краха России как страны. Ее ожидают "сейсмические изменения", которые сыграют роль в прекращении войны в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News .

Так, рассматривая карту России во время интервью, Буданов предусмотрел "сейсмические изменения в соседней стране", которые, по его мнению, сыграют роль в завершении войны Путина в пользу Украины, передают журналисты.

"Границы можно изменить... Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", - заявил Буданов.

Также в разговоре с ABC News глава ГУР пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, а также неудачное "зимнее наступление", принесшее оккупантам минимальные успехи и значительные потери.

Напомним, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов допустил, что Россия после войны в будущем может распасться на разные субъекты, а возглавлять их будет уже не Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.